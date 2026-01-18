العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

وطنا اليوم – اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تمنيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أهله ومحبيه سالماً معافى.

من جانبهم، ثمَّن ذوو رئيس الوزراء الأسبق هذه اللفتة الكريمة، معربين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد على مشاعرهم النبيلة وحرصهم الدائم على متابعة أوضاع أبناء الوطن في مختلف الظروف.