مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الحويان والمناصير وعازر.

‏*ففي منطقة أم الحيران بالعاصمة عمان،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صالح عبدالكريم الحويان تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحويان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

*وفي منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عايش جودة العيد المناصير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر المناصير / عباد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، الى ذوي المرحوم الإعلامي جميل موسى عازر، وعموم عشيرة عازر، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.