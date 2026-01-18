شائعات لاحقتها.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة أزمتها المالية

وطنا اليوم:كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة استمرار معاناتها من آلام العمود الفقري وانزلاق غضروفي حاد بالفقرات القطنية.

وأوضحت فؤاد، السبت، أنها خضعت لعلاج بالبلازما لم يسفر عن تحسن، وتستعد لتلقي علاج جديد يتضمن عقاقير طبية نصح بها فريق ألماني متخصص.

فيما نفت ما تردد عن أزماتها المالية، معربة عن دهشتها من الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت أن حالتها مستقرة، وأن نفقات علاجها أثرت عليها، لكنها تتلقى دعماً من وزارة الثقافة التي تكفلت بجزء من علاجها.

استغاثة

يشار إلى أن نجوى فؤاد كانت استغاثت في أغسطس (آب) الماضي، بوزير الثقافة أحمد هنو، الذي وجه بحل أزمتها فوراً.

وزار وفد مشترك من الوزارة والنقابة الفنانة، ووعد بتلبية احتياجاتها، مشيداً بدورها كأيقونة في السينما المصرية والرقص الشرقي.

نبذة عنها

يذكر أن نجوى فؤاد، المولودة بالإسكندرية عام 1939، بدأت مسيرتها الفنية في 1958 بفيلم “شارع الحب” أمام عبد الحليم حافظ، وقدمت رقصة “قولوله”.

كما أسست فرقة استعراضية وتعاونت مع ملحنين كبار مثل محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي. كذلك شاركت في أكثر من 250 عملاً فنياً، وبرزت في أفلام كلاسيكية، وحظيت بشهرة عالمية.

فيما اعتزلت الرقص في التسعينيات، لكنها واصلت التمثيل في الدراما التلفزيونية