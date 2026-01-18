حزب العمال يدعو للمشاركة في أعمال اللقاء الوطني الحواري

وطنا اليوم:الزملاء الاكارم في وسائل الاعلام

يتشرف حزب العمال بدعوتكم للمشاركة في اعمال اللقاء الوطني الحواري الذي يضم نخبة من اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاحزاب العاملة

والذي يعقد في فندق الدايز ان في الرابية في عمان

يوم الاثنين الموافق ١٩ من الشهر الجاري الساعة الثالثة عصرا

للتداول في قضايا الادارة المحلية وقانونها والممارسات الواقعية والحلول المقترحة وذلك بهدف الخروج بموقف مشترك يقدم للرأي العام والجهات ذات العلاقة

حضوركم مهم ومشاركتكم اهم..

مع خالص الاحترام

الامين العام

د. رلى الفرا (الحروب)