بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

حزب العمال يدعو للمشاركة في أعمال اللقاء الوطني الحواري

19 ثانية ago
حزب العمال يدعو للمشاركة في أعمال اللقاء الوطني الحواري

وطنا اليوم:الزملاء الاكارم في وسائل الاعلام

يتشرف حزب العمال بدعوتكم للمشاركة في اعمال اللقاء الوطني الحواري الذي يضم نخبة من اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاحزاب العاملة

والذي يعقد في فندق الدايز ان في الرابية في عمان
يوم الاثنين الموافق ١٩ من الشهر الجاري الساعة الثالثة عصرا

للتداول في قضايا الادارة المحلية وقانونها والممارسات الواقعية والحلول المقترحة وذلك بهدف الخروج بموقف مشترك يقدم للرأي العام والجهات ذات العلاقة

حضوركم مهم ومشاركتكم اهم..
مع خالص الاحترام
الامين العام
د. رلى الفرا (الحروب)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:45

شركس : مليار دينار موجودات قطاع التأمين في الأردن

12:32

العرموطي : أحاديث حل مجلس النواب خربوشات سياسية

12:18

نقابة المهندسين توضّح أسباب انهيار جزء من سور الكرك التاريخي

12:15

الأردن وقطر يوقّعان مذكرات تفاهم سياسية واقتصادية في مجالات عدة

12:06

ركلات الترجيح تحرم مصر من المركز الثالث في امم افريقيا

11:55

وفيات الأحد 18 – 1 – 2026

11:51

صفحات مزيفة للاعبي كرة قدم تكتسح فيسبوك وتستغل القضايا العربية

11:39

محافظ الزرقاء يزور الصحفي فيصل التميمي ويؤكد محاسبة المعتدين

11:34

الظهراوي يوزع 500 اسطوانة غاز

11:24

الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

11:20

غرينلاند.. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لمواجهة رسوم ترامب

11:08

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

وفيات
وفيات الأحد 18 – 1 – 2026وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026