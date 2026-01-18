الأردن وقطر يوقّعان مذكرات تفاهم سياسية واقتصادية في مجالات عدة

وطنا اليوم:وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة، في ختام اجتماعاتها.

وشملت مخرجات الاجتماعات توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين بشأن المشاورات السياسية الثنائية.

ووقّع وزير السياحة والآثار عماد الحجازين ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي مذكّرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومتَي البلدين.

ووقع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز وسفير دولة قطر لدى المملكة السفير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارتي الأوقاف في البلدين والبرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون في مجال الشباب بين حكومتي البلدين للعامين 2026–2028.

وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مباحثات موسّعة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي، وذلك قُبَيل بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة.