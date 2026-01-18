بنك القاهرة عمان
محافظ الزرقاء يزور الصحفي فيصل التميمي ويؤكد محاسبة المعتدين

59 ثانية ago
محافظ الزرقاء يزور الصحفي فيصل التميمي ويؤكد محاسبة المعتدين

وطنا اليوم– ليندا المواجدة
زار محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، الصحفي فيصل التميمي، للاطمئنان على صحته، على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرّض لها مساء يوم الجمعة.
وأكد الدكتور أبو قاعود، خلال الزيارة، أن المعتدين سينالون جزاءهم وفق أحكام القانون، مشددًا على رفض أي اعتداء يمس أمن وسلامة المواطنين، واعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن التهاون به تحت أي ظرف.
وأشاد محافظ الزرقاء بحرفية وكفاءة جهاز الأمن العام، مثمنًا سرعة ضبط المعتدين والتعرّف عليهم خلال وقت قياسي، بما يعكس المستوى المهني العالي والجاهزية المستمرة للأجهزة الأمنية.
وأكد أن المحافظة تتابع القضية باهتمام بالغ، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون، وحماية أمن وسلامة المواطنين


