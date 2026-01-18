بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاستهلاكية العسكرية : 28 حاوية من الزيت التونسي ستصل قبل شهر رمضان

34 ثانية ago
الاستهلاكية العسكرية : 28 حاوية من الزيت التونسي ستصل قبل شهر رمضان

وطنا اليوم:قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، العميد محمد الحديد، إن المؤسسة تواصل استقبال شحنات زيت الزيتون المتعاقد عليها، مشيرًا إلى أن الشحن البحري يستغرق وقتًا، وأن الدفعة الأولى تم توزيعها بين المؤسستين.
وأوضح في تصريحات ، أن الاستيراد تم من خلال المؤسسة العسكرية، حيث وصلت حتى الآن 3 حاويات سعة 40 قدمًا لكل حاوية، فيما من المقرر وصول 7 حاويات إضافية خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف أن التعاقد شمل كميات كبيرة، بلغت في الدفعة الأولى نحو 2000 طن من زيت الزيتون، على أن تصل دفعات جديدة كل أسبوع أو كل عشرة أيام، مع وصول آخر دفعة من الكميات المتعاقد عليها بتاريخ 10/2.
وبيّن أن المؤسسة العسكرية وضعت آلية لتوزيع الزيت بواقع جالون واحد لكل مواطن، لافتًا إلى أن عددًا من التجار حاولوا شراء كميات كبيرة، ما استدعى اشتراط شراء مواد أخرى مع الزيت لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من العائلات. وأشار إلى أن الكميات نفدت خلال ساعتين بسبب الإقبال الكبير، مؤكدًا أن المؤسسة اجتهدت لإيصال الزيت إلى المواطنين رغم محدودية الكميات مقارنة بحجم الطلب.
وأكد الحديد أنه من المتوقع وصول 7 حاويات يومي الثلاثاء والأربعاء، إضافة إلى 10 حاويات سعة 40 قدمًا مع بداية شهر شباط، و18 حاوية جديدة بتاريخ 10/2، ما سيضمن توفر الزيت بكميات كافية على رفوف المؤسسة.
ولفت إلى أن المؤسسة استلمت أول دفعة من زيت الزيتون التونسي، وأن الأوضاع في الإقليم أثّرت على مواعيد وصول البواخر، حيث شهد الأسبوع الماضي تأخيرًا في الشحن. وختم بالتأكيد على أن جميع الكميات المتعاقد عليها ستصل قبل شهر رمضان، وستكون متوفرة بكميات كبيرة للمواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:29

ترامب يرأس مجلس السلام بغزة ويطالب الدول بمليار دولار مقابل العضوية

10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026