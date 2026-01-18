الاستهلاكية العسكرية : 28 حاوية من الزيت التونسي ستصل قبل شهر رمضان

وطنا اليوم:قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، العميد محمد الحديد، إن المؤسسة تواصل استقبال شحنات زيت الزيتون المتعاقد عليها، مشيرًا إلى أن الشحن البحري يستغرق وقتًا، وأن الدفعة الأولى تم توزيعها بين المؤسستين.

وأوضح في تصريحات ، أن الاستيراد تم من خلال المؤسسة العسكرية، حيث وصلت حتى الآن 3 حاويات سعة 40 قدمًا لكل حاوية، فيما من المقرر وصول 7 حاويات إضافية خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف أن التعاقد شمل كميات كبيرة، بلغت في الدفعة الأولى نحو 2000 طن من زيت الزيتون، على أن تصل دفعات جديدة كل أسبوع أو كل عشرة أيام، مع وصول آخر دفعة من الكميات المتعاقد عليها بتاريخ 10/2.

وبيّن أن المؤسسة العسكرية وضعت آلية لتوزيع الزيت بواقع جالون واحد لكل مواطن، لافتًا إلى أن عددًا من التجار حاولوا شراء كميات كبيرة، ما استدعى اشتراط شراء مواد أخرى مع الزيت لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من العائلات. وأشار إلى أن الكميات نفدت خلال ساعتين بسبب الإقبال الكبير، مؤكدًا أن المؤسسة اجتهدت لإيصال الزيت إلى المواطنين رغم محدودية الكميات مقارنة بحجم الطلب.

وأكد الحديد أنه من المتوقع وصول 7 حاويات يومي الثلاثاء والأربعاء، إضافة إلى 10 حاويات سعة 40 قدمًا مع بداية شهر شباط، و18 حاوية جديدة بتاريخ 10/2، ما سيضمن توفر الزيت بكميات كافية على رفوف المؤسسة.

ولفت إلى أن المؤسسة استلمت أول دفعة من زيت الزيتون التونسي، وأن الأوضاع في الإقليم أثّرت على مواعيد وصول البواخر، حيث شهد الأسبوع الماضي تأخيرًا في الشحن. وختم بالتأكيد على أن جميع الكميات المتعاقد عليها ستصل قبل شهر رمضان، وستكون متوفرة بكميات كبيرة للمواطنين.