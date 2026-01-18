الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

أ.د. مصطفى عيروط

تؤكد مهنية وكفاءة جهاز الأمن العام، ومعه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المصطفوي ، والأجهزة الأمنية،-الامن العام الأمن الوقائي والبحث الجنائي والمخابرات العامه في سرعة ودقة القبض على مرتكبي الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي، وقبلها حادثة السطو المسلح على أحد البنوك في محافظة المفرق، وفي غيرها من القضايا، حقيقة راسخة لا تقبل التشكيك، وهي أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، لا تتهاون في حماية أمنها واستقرارها. فالقانون حاضر والمؤسسات قويه والأردن أمنه واستقراره راسخ ثابت متجذر

إن هذه الاستجابة السريعة والدقيقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج احتراف عالٍ، وتخطيط أمني متقدم، وتنسيق مؤسسي فاعل، يعكس كفاءة رجال الأمن العام ويعزز ثقة المواطن الأردني، و العالم يعرف ايضا بأن الأردن بلد آمن وقادر على ردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالقانون أو تهديد السلم المجتمعي.

لقد أثبتت التجربة دائما والتي يعرفها ويتابعها بفخر كل مواطن اردني أن:

الأمن والاستقرار في الأردن خط أحمر

وأن القانون يُطبّق بعدالة وحزم

وأن أي محاولة للاختراق أو التمويه مآلها الفشل

فالعيون الساهرة في الجيش العربي المصطفوي، والأمن العام، و المخابرات العامة، لا تنام، وهي السياج الحقيقي للوطن، قولًا وفعلًا، تحمي المجتمع وتصون هيبة الدولة.

وفي ظل هذا الواقع الأمني الراسخ، يعيش المواطن الأردني مطمئنًا، ويشعر المستثمر بثقة حقيقية، ويتحرك السائح بأمان، ويواصل الطالب دراسته، وتستقر الأسرة، وتنتشر الافراح وتتحرك علاقات الناس بأمن واطمئنان ويعمل الصناعي والتاجر والمزارع والعامل والموظف وهم على يقين بأن الدولة حاضرة، والقانون نافذ، والأمن متجذّر. راسخ وقوي

إن قوة الأردن لا تكمن فقط في أجهزته الأمنية، بل في مهنية وكفاءة تلك الأجهزة، والتزامها بالقانون، واحترامها لحقوق الإنسان، وحرصها على العدالة، وهي معادلة جعلت من الأمن رافعة للاستقرار والتنمية،

و لهذا فكل من يفكر بالعبث أو الإضرار بأمن الوطن، عليه أن يدرك أن المحاسبة حتمية وفق القانون، دون تهاون أو مجاملة، فالأردن أقوى من كل ناعق وشرير وعابث ومهرب أو خارج عن القانون، فأمنه واستقراره غير قابلين للمساومة.

وهكذا تُصان الأوطان،

وهكذا تُبنى الثقة،

وهكذا يبقى الأردن العزيز واحة أمنٍ واستقرار

يحميه أبناؤه، وتحصنه مؤسساته، وجيشه وأجهزته الامنيه ويقوده القانون. ونرفع الرأس عاليا بأننا أردنيون وقائدنا جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني الهاشمي عنوان وصمام الأمان لأمن الوطن واستقراره ونمائه حماه الله وحمى سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين