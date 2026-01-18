( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

الخبير موسى الصبيحي

إليكم أهم المؤشّرات الرقمية لواقع الضمان الاجتماعي كما في نهاية العام 2025 بعد مرور (46) عاماً على بدء تطبيق قانون الضمان. ويتضح كيف نجحت منظومة الضمان في أن تؤسّس قواعد أرضية صلبة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة بالرغم مما يواجهه التطبيق من تحديات كبيرة مختلفة الجذور والأبعاد اليوم.

وفيما يلي أهم هذه المؤشّرات:

أولاً: ( 1.663 ) مليون ( مليون و 663 ألف ) مؤمّن عليه فعّال، من ضمنهم حوالي (110) آلاف مؤمّن عليه مشترك بصفة اختيارية.

ثانياً: ( 76 ) ألف منشأة فعّالة خاضعة لأحكام قانون الضمان.

ثالثاً: ( 392 ) ألف متقاعد تراكمياً.

رابعاً: ( 173 ) ألف وريث مستحق “منتفع”. يتقاضى نصيباً من صاحب راتب تقاعد مؤمّن عليه أو متقاعد متوفّى.

خامساً: ( 126 ) ألف حالة صرف بدل إجازة أمومة (بدأ تطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1-9-2011).

سادساً: ( 460 ) ألف حالة صرف بدل تعطل عن العمل (بدأ تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ 1-9-2011).

سابعاً: ( 658 ) ألف حادث وإصابة عمل تم التعامل معها.

ثامناً: ( 180 ) مليون دينار النفقات التأمينية الشهرية (شهر كانون الأول 2025) من ضمنها ( 173) مليون دينار فاتورة رواتب التقاعد للشهر المذكور التي تشكّل ما نسبته ( 96% ) من النفقات.

تاسعاً: ( 200 ) مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية من الاشتراكات.

عاشراً: ( 29.5 ) مليار دينار الإيرادات التأمينية التراكمية المقدّرة (الاشتراكات) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى نهاية العام 2025.

حادي عشر: ( 21 ) مليار دينار إجمالي النفقات العامة التراكمية المقدّرة (نفقات تأمينية وإدارية) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى نهاية العام 2025.

ثاني عشر: ( 18.6 ) مليار دينار حجم موجودات الضمان كما في 31-12-2025، وتشكّل حوالي ( 48 % ) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ثالث عشر: ( 1.1 ) مليار دينار صافي الدخل المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان لسنة 2025، وبمعدل عائد إسمي على الاستثمار بلغ حوالي ( 5.4 % ).

متمنياً للضمان مستقبلاً زاهرلً مستداماً يُحوّل فيه التحديات إلى فرص ونجاحات إن شاء الله.