بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

18 يناير 2026
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم _

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الأحد، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا الرحامنة المواطنين إلى الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وشدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهاب بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026