أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الأحد، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا الرحامنة المواطنين إلى الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وشدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهاب بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.