المعايطة: “المستقلة للانتخاب” حريصة على دعم الأحزاب في إطار الدستور والقانون

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أهمية الشراكة مع الأحزاب السياسية، وتقديم جميع أشكال الدعم في إطار الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل “تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام”، التي تأتي استكمالا لورشة سابقة عقدت قبل 5 أشهر، وقدمها الخبير الإعلامي الدكتور سامي كليب.

وشارك بالورشة، بحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أعضاء في مجلس النواب، والأمناء العامون للأحزاب، وجاءت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام، والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وأشار المعايطة إلى أن الهيئة حريصة على تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، بما في ذلك انتخاب الهيئات القيادية، وتحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات، مبينا أن تطوير الأحزاب يعني ضمان تطوير الحياة الحزبية والتعددية السياسية.

واشتملت الورشة على مراجعة شاملة لمهارات الظهور الإعلامي، بالإضافة إلى التركيز على التطبيقات العملية لإجراء المقابلات.