بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المعايطة: “المستقلة للانتخاب” حريصة على دعم الأحزاب في إطار الدستور والقانون

17 يناير 2026
المعايطة: “المستقلة للانتخاب” حريصة على دعم الأحزاب في إطار الدستور والقانون

وطنا اليوم _

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أهمية الشراكة مع الأحزاب السياسية، وتقديم جميع أشكال الدعم في إطار الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل “تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام”، التي تأتي استكمالا لورشة سابقة عقدت قبل 5 أشهر، وقدمها الخبير الإعلامي الدكتور سامي كليب.

وشارك بالورشة، بحسب بيان للهيئة اليوم السبت، أعضاء في مجلس النواب، والأمناء العامون للأحزاب، وجاءت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير الإعلام، والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وأشار المعايطة إلى أن الهيئة حريصة على تطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، بما في ذلك انتخاب الهيئات القيادية، وتحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات، مبينا أن تطوير الأحزاب يعني ضمان تطوير الحياة الحزبية والتعددية السياسية.

واشتملت الورشة على مراجعة شاملة لمهارات الظهور الإعلامي، بالإضافة إلى التركيز على التطبيقات العملية لإجراء المقابلات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
10:06

بعد تلويح ترامب بـ قانون التمرد .. البنتاغون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا

10:01

إصدار 33.2 ألف شهادة عدم محكومية بالإنجليزية في 2025

09:54

الأمن العام… كفاءة ومهنية تحمي الوطن وتطمئن الجميع

09:52

( 13 ) مؤشّراً رقمياً لواقع الضمان حتى نهاية العام 2025

09:50

وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين

09:44

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية بدون الركاب

09:37

إربد.. امتلاء آبار الحصاد المائي وتفجر الينابيع ونمو الربيع

09:31

كيف أصبحت “مشيها” عنوان التكيف مع الخطأ

09:26

الأغذية العالمي يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول

09:20

الجيش السوري يسيطر على الطبقة وسد الفرات ويبدأ عملية بدير الزور

09:14

وفاة طفلتين إثر استنشاق الغازات المنبعثة من منقل حطب بمعان

07:16

القيسي يكتب : مطالبة من مواطنين – مادبا

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026