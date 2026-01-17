عمر العبداللات في مهرجان Joy Awards

وطنا اليوم – بدعوة كريمة من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارتها ، يشارك صوت الأردن الفنان عمر العبداللات مساء اليوم في مهرجان (Joy Awards)، الحدث الفني والترفيهي الأبرز في المنطقة، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض ،وتأتي هذه الدعوة تأكيدًا على المكانة الفنية المرموقة التي يحظى بها الفنان عمر العبداللات، وعلى حضوره المؤثر في المشهد الفني العربي

والجدير بالذكر ان الفنان عمر العبداللات تغنى من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ أغنية بعنوان (عش الحياة ) التي لحنها العبداللات نفسه ووزعها موسيقياً المايسترو مدحت خميس ، ولاقت نجاحاً كبيراً وخصوصاً في الخليج العربي .

ويُعبّر الفنان عمر العبداللات عن اعتزازه بهذه الدعوة، مؤكدًا أن مشاركته في مهرجان جوي أوورد تمثل فخرًا للأردن وللفن الأردني، ومشيدًا بالدور الريادي الذي يقوم به موسم الرياض في دعم الفن والفنانين العرب، وإبراز الإبداع العربي على منصات عالمية.