وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

دقيقة واحدة ago
وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

وطنا اليوم:خيم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان محمد الإمام، أحد المشاركين في مسلسل «الغاوي»، الذي عُرض في رمضان 2025.
أُعلن صباح الجمعة عن وفاة الفنان محمد الإمام، أحد الفنانين الذين شاركوا في مسلسل «الغاوي» بطولة النجم أحمد مكي، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي 2025، ليفقد الوسط الفني وجهًا عرف بالموهبة والالتزام.
ونعى الفنان والمخرج المسرحي سامح بسيوني الراحل عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، ومشيدًا بأخلاقه وسيرته، مؤكدًا أنه كان مثالًا للفنان المبدع والإنسان المحترم، واختتم نعيه بعبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
ويُعد مسلسل «الغاوي» آخر أعمال الفنان محمد الإمام، حيث ظهر من خلال مشاركة فنية محدودة أمام أحمد مكي، في عمل أخرجه محمد جمال العدل، وحقق حضورًا لافتًا خلال عرضه الرمضاني


