استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

دقيقتان ago
استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

وطنا اليوم:استجابت الجمارك الأردنية بشكل فوري لملاحظة مسافرين عبر مركز حدود جابر حول التأخير في إجراءات التفتيش ظهيرة يوم الجمعة.
كان قادمون من سوريا للأردن الجمعة عبر مركز حدود جابر أبدوا انزعاجهم من تأخر فترة انتظارهم لإنجاز معاملاتهم الجمركية عند (مظلة الجمرك)، بسبب عدم وجود موظف بديل للمناوب ظهرا.
وقالوا إن مغادرة المخمن الرئيسي/الجمارك الأردنية دون بديل تسبب بتأخير مصالحهم لأكثر من ساعة.
وبينوا أن عددا من مسافري جابر يكونون متوجهين للحاق بطائرات ورحلات سفر عبر مطار الملكة علياء الدولي مما يربك حساباتهم ومواعيد رحلاتهم.
وأشاروا لضرورة تسهيل الإجراءات على المركز الحدودي العامل الوحيد بين الأردن وسوريا لتسهيل انسياب المسافرين والرحلات


24 ساعة
19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

16:22

14 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:14

المبعوث الأميركي يفتح ملف الأموال المهرَّبة في العراق

15:35

مؤشر إبسوس : 77 % من الأردنيين متفائلين بعام 2026 اقتصادي

15:17

أستراليا.. حجب 4.7 مليون حساب على مواقع التواصل أصحابها أطفال

14:59

مرسوم أميري بسحب الجنسية من سفير الكويت الحالي في لندن

14:48

الشرع يزور ألمانيا الثلاثاء لبحث قضايا منها عودة السوريين

14:36

قوات درع الوطن تدفع بتعزيزات جديدة إلى عدن لدعم الأمن

14:05

الإستقرار والأمن نعمة

