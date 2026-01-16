استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

وطنا اليوم:استجابت الجمارك الأردنية بشكل فوري لملاحظة مسافرين عبر مركز حدود جابر حول التأخير في إجراءات التفتيش ظهيرة يوم الجمعة.

كان قادمون من سوريا للأردن الجمعة عبر مركز حدود جابر أبدوا انزعاجهم من تأخر فترة انتظارهم لإنجاز معاملاتهم الجمركية عند (مظلة الجمرك)، بسبب عدم وجود موظف بديل للمناوب ظهرا.

وقالوا إن مغادرة المخمن الرئيسي/الجمارك الأردنية دون بديل تسبب بتأخير مصالحهم لأكثر من ساعة.

وبينوا أن عددا من مسافري جابر يكونون متوجهين للحاق بطائرات ورحلات سفر عبر مطار الملكة علياء الدولي مما يربك حساباتهم ومواعيد رحلاتهم.

وأشاروا لضرورة تسهيل الإجراءات على المركز الحدودي العامل الوحيد بين الأردن وسوريا لتسهيل انسياب المسافرين والرحلات