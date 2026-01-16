بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن العام: القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

دقيقة واحدة ago
الأمن العام: القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق المكلف بمتابعة التحقيق في حادثة سرقة فرع أحد البنوك في محافظة المفرق قد تمكن من إنهاء التحقيق وإلقاء القبض على المتورطين وضبط بحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسروق والسلاح الناري والمركبة المستخدمة.
وفي التفاصيل ورد بلاغ لمديرية شرطة المفرق صباح الأمس بعد دخول شخصين مجهولين وملثمين لفرع أحد البنوك في محافظة المفرق وسرقة مبلغ 16 ألف دينار تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما .
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي وشرطة المفرق والامن الوقائي والمختبرات الجنائية ، وبوشرت التحقيقات في القضية لتحديد هوية المتورطين بالقضية .
مؤكدا على أنه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات من مسرح الجريمة وتتبعها فقد تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية شخصين مشتبه بهما وفي وقت قياسي وجرى تحديد مكان وجودهما، وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما.
وأشار إلى أنه وبالتحقيق مع المشتبه بهما اعترفا بالتخطيط وارتكاب حادثة السرقة لفرع البنك وضبط بحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسروق فيما وتم ضبط السلاح الناري المستخدم ( بومباكشن ) والمركبة التي كانت بحوزتهم .
وتابع الناطق الإعلامي أنّه سيتم إحالة القضية للقضاء فور انتهاء التحقيقات كافة، مشيرا إلى أن عقوبة تلك الجريمة تصل للحبس 15 عاماً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:15

تأجيل معرض أزياء في قطر بسبب مخاوف أمنية إقليمية

11:03

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

10:59

نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

10:44

لماذا يكون الشتاء أخطر على المدخنين؟ اكتشف الأضرار والنصائح

10:28

هذه الزواحف البشرية

10:25

فضيحة .. جنود إسرائيليين يسرقون قطيع أغنام من سوريا

10:13

حريق يلتهم مركبة أعلى جسر مرج الحمام

10:07

( 46.5 ) ألف متقاعد ضمان تقل رواتبهم عن 220 ديناراً

10:04

سامر مفلح يقدم استقالته من منصبه في شركة البوتاس العربية

09:55

طقس نهاية الأسبوع: استقرار بارد.. ومنخفض جوي يحمل الأمطار الأحد

09:45

تحذير أممي من نفاد المساعدات في السودان بغضون شهرين

09:33

أكسيوس: ترامب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران

وفيات
وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026