تأجيل معرض أزياء في قطر بسبب مخاوف أمنية إقليمية

وطنا اليوم:قال منظمو معرض الدوحة للأزياء الجمعة إن فعاليات المعرض تأجلت إلى شهر مارس آذار بسبب مخاوف أمنية إقليمية، وذلك بعد أن كشفت قطر عن إجراءات احترازية في قاعدة العديد الجوية التي تشغلها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر.

وقال المنظمون إن قرار تأجيل المعرض اتُخذ من باب توخي أقصى درجات الحذر لإعطاء الأولوية لسلامة المصممين والمواهب والشركاء ووسائل الإعلام والضيوف مع ضمان تجربة عالية الجودة.

وكان من المفترض أن يقام المعرض في الفترة من 19 يناير كانون الثاني إلى 21 يناير كانون الثاني.

وقال مكتب الإعلام الدولي بقطر يوم الأربعاء إنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية في قاعدة العديد بما في ذلك مغادرة بعض الأفراد “في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة”.

وأضاف المكتب “دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية”.

ومعرض الدوحة للأزياء حدث نصف سنوي جرى إطلاقه لتعزيز مكانة قطر لتصبح مركزا إقليميا للفخامة والأزياء والصناعات الإبداعية.

وعادة ما يتضمن عروضا على منصات الأزياء وعروض تقديمية للمصممين وفرص تواصل مهني داخل المجال، مع التركيز على المواهب الصاعدة.

والمعرض جزء من مساعي قطر الأشمل لتنويع اقتصادها وتوسيع قطاعاتها الثقافية والحياتية، إلى جانب الاستثمار في السياحة والرياضة والفنون.