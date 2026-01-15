بنك القاهرة عمان
الجامعة الأردنية مسيرة تميز وإنجاز بقيادة مميزة

15 يناير 2026
النائب السابق د. علي مد الله الطراونة

تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بما تشهده الجامعة الأردنية – أم الجامعات من نهضة أكاديمية وعلمية متواصلة في عهد
معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة،
الذي قاد هذه المؤسسة الوطنية العريقة بحكمة القائد، وبصيرة الأكاديمي، ومسؤولية رجل الدولة.

لقد استطاعت الجامعة الأردنية في عهده أن ترسّخ مكانتها كصرح علمي رائد، وأن تعزز حضورها المشرّف على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إنجازات نوعية شملت الارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الإبداع والابتكار، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية، وتحسين البيئة الجامعية، وتحديث البنية التحتية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وإن ما تحقق لم يكن إنجازًا عابرًا، بل ثمرة قيادة واعية تؤمن بالعمل المؤسسي، وتضع الإنسان في قلب العملية التعليمية، وتحرص على أن تبقى الجامعة الأردنية نموذجًا للتميز، ومنارة للعلم، ورافدًا وطنيًا للتنمية والمعرفة.

كل الشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة على جهوده المخلصة، وإدارته الحكيمة، وحرصه الدائم على رفعة الجامعة الأردنية،
سائلين الله أن يديم عليها مسيرة العطاء والتقدم، وأن تبقى كما كانت دومًا عنوانًا للريادة، وبيت خبرة، وفخرًا لكل أردني


