بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

500 مليون طلب على تذاكر المونديال.. ما المباراة الأكثر طلبا؟

15 يناير 2026
500 مليون طلب على تذاكر المونديال.. ما المباراة الأكثر طلبا؟

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، استقبال أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، خلال مرحلة “قرعة الاختيار العشوائي” التي استمرت 33 يوما فقط.
وبحسب الموقع الرسمي لفيفا، فإن هذا الرقم لا يمثل مجرد طلبات شراء، بل هو “بيان عالمي” يعكس الشغف غير المسبوق بالنسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.
وسجلت هذه المرحلة معدلاً مذهلاً بلغ 15 مليون طلب يومياً، حيث جاءت الطلبات من كافة الدول والأقاليم التابعة لـ 211 اتحاداً عضواً في “فيفا”.
وتصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الدول المضيفة) قائمة الدول الأكثر طلباً، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.
والمفاجأة الكبرى كانت في “المباراة الأكثر طلباً”، حيث تصدرت مواجهة كولومبيا ضد البرتغال المقرر إقامتها في ميامي يوم 27 يونيو قائمة الرغبات، متفوقة حتى على المباراة النهائية في نيويورك، ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي.
ووصف جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، هذا الإقبال بأنه “أكبر من مجرد طلب، إنه تصريح عالمي”، موجهاً شكره للجماهير ومؤكداً التزام الاتحاد بتوفير تجارب بديلة لمن لن يحالفهم الحظ في دخول الملاعب.
ومن المقرر إخطار المشجعين بنتيجة طلباتهم عبر البريد الإلكتروني بحلول الخامس من فبراير 2026، حيث سيتم تحصيل الرسوم تلقائياً للطلبات الناجحة، مع منح فرصة أخرى للخاسرين في مرحلة “مبيعات اللحظة الأخيرة”.
وأكد فيفا أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدول المضيفة للمونديال، داعياً الجماهير للبدء في إجراءات التأشيرة فوراً نظراً لتعقيد المتطلبات.
كما أشار البيان إلى أن 90% من الإيرادات ستُعاد استثمارها في تطوير اللعبة عالمياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026