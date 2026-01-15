500 مليون طلب على تذاكر المونديال.. ما المباراة الأكثر طلبا؟

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، استقبال أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، خلال مرحلة “قرعة الاختيار العشوائي” التي استمرت 33 يوما فقط.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا، فإن هذا الرقم لا يمثل مجرد طلبات شراء، بل هو “بيان عالمي” يعكس الشغف غير المسبوق بالنسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً.

وسجلت هذه المرحلة معدلاً مذهلاً بلغ 15 مليون طلب يومياً، حيث جاءت الطلبات من كافة الدول والأقاليم التابعة لـ 211 اتحاداً عضواً في “فيفا”.

وتصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الدول المضيفة) قائمة الدول الأكثر طلباً، تلتها ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا.

والمفاجأة الكبرى كانت في “المباراة الأكثر طلباً”، حيث تصدرت مواجهة كولومبيا ضد البرتغال المقرر إقامتها في ميامي يوم 27 يونيو قائمة الرغبات، متفوقة حتى على المباراة النهائية في نيويورك، ومباراة الافتتاح في مكسيكو سيتي.

ووصف جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، هذا الإقبال بأنه “أكبر من مجرد طلب، إنه تصريح عالمي”، موجهاً شكره للجماهير ومؤكداً التزام الاتحاد بتوفير تجارب بديلة لمن لن يحالفهم الحظ في دخول الملاعب.

ومن المقرر إخطار المشجعين بنتيجة طلباتهم عبر البريد الإلكتروني بحلول الخامس من فبراير 2026، حيث سيتم تحصيل الرسوم تلقائياً للطلبات الناجحة، مع منح فرصة أخرى للخاسرين في مرحلة “مبيعات اللحظة الأخيرة”.

وأكد فيفا أن تذكرة المباراة لا تضمن دخول الدول المضيفة للمونديال، داعياً الجماهير للبدء في إجراءات التأشيرة فوراً نظراً لتعقيد المتطلبات.

كما أشار البيان إلى أن 90% من الإيرادات ستُعاد استثمارها في تطوير اللعبة عالمياً.