بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة: لا قيود على استيراد بطاريات تخزين الطاقة الشمسية

15 يناير 2026
الطاقة: لا قيود على استيراد بطاريات تخزين الطاقة الشمسية

وطنا اليوم:حسمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجدل بشأن استيراد بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنه لا يوجد حاليًا ما يمنع من استيراد بطاريات تخزين الطاقة، بما فيها بطاريات الطاقة الشمسية، سواء للمشاريع أو للأفراد، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
وأكدت الوزارة، في تصريح أن التخزين الكهربائي باستخدام البطاريات يُعد من الخيارات المستقبلية المهمة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية في المملكة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، ويتم بحث ودراسة مبادراته بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني وأهدافها طويلة الأمد.
وبيّنت الوزارة أنه لا توجد توجيهات مباشرة أو برامج إلزامية محددة من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي تتعلق باستخدام بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في الأردن، إلا أن التخزين الكهربائي يُعد من الخيارات ذات الجدوى الاقتصادية مستقبلًا، نظرًا لدوره في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية يتم التعامل معها وفقًا لأحكام نظام ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية رقم (58) لسنة 2024، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء العام والتعليمات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مؤكدة أن الإطار التنظيمي المعمول به يهدف إلى ضمان السلامة الفنية، وكفاءة التشغيل، وحماية الشبكة الكهربائية.
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن التخزين الكهربائي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم استقرار الشبكة ورفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الخطط المستقبلية تشمل تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 200 ميجاواط، إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاواط ولمدة أربع ساعات.
وأضافت أن هذه المشاريع تأتي انسجامًا مع استراتيجية قطاع الطاقة الأردني، وتسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي، ودعم دور شركة الكهرباء الوطنية في إدارة الأحمال وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026