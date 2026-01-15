السفير بين الشخصي والرسمي !!!

بقلم : د. عبدالله محمد القضاه

بداية علينا التمييز بين السلوك الشخصي للسفير الامريكي والسلوك الرسمي الدبلوماسي؛ شخصيا يستطيع السفير ان يشارك معارفه واصدقاءه وربما الاردنيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية كونه بنظره هم امريكين؛ وبالتالي؛ بلدياته!!!

أما السلوك الرسمي ؛ فالاردن دولة ذات سيادة ؛ وأي تواصل للسفير الأصل أن يتم من خلال القنوات الرسمية ؛ ويمكن حينها أن يرافق السفير موظفا من وزارة الخارجية الاردنية ؛ وعندها سيكون ضيفا مرحبا به.

موقف عشيرة الضمور ؛موقفا مشرفا وصحيحا؛ وإن تكرر هذا الموقف مع عشيرة اخرى؛ سيكون امام السفير خياران لاثالث لهما: الاول : ان يجلس في مكتبه يمارس أعماله كغيره من السفراء المعتمدين لدى المملكة ؛أما الثاني ؛ وهو الأخطر ؛ أن يستمر بجولاته غير آبه برد الفعل الشعبي والتقاليد الدبلوماسية . عندها ستكون الحكومة أمام خيار وطني وحيد ؛ وهو : إصدار قرار باعتبار السفير الأمريكي شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن .

الاردن ستبقى قوية عزيزة عصية على كل من يحاول النيل من سيادتها وكرامتها؛

نختلف اونتفق كأردنيين ؛ ولكن عندما تتعرض المملكة لأي محاولة للنيل من كرامتها ؛ نقف جميعا شعبا ، معارضة وموالاة ؛ جيشا بخندق الوطن جميعا خلف قيادتنا الهاشميةالشرعية لنشكل حالة وطنية فريدة ضد الآخر .

امين عام سابق