332 مليون بيضة منتجة العام الماضي بانخفاض 4.8%

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية لمسح المؤشرات الاقتصادية (مسح الفقاسات) للربع الثالث لعام 2025، والذي أشار إلى إرتفاع كمية الدجاج اللاحم المنتج بنسبة مقدارها 13% في عام 2025 مقارنةً مع العام 2024، حيث بلغت كمية الإنتاج 118.7 مليون طن مقارنةً مع 105 مليون طن في عام 2024،

وأظهرت النتائج انخفاض كمية بيض المائدة المنتجة، حيث بلغت 332 مليون بيضة في عام 2025 مقارنةً مع عام 2024، حيث بلغت 349 مليون بيضة أي بنسبة بلغت (4.8%)،

كما بينت النتائج ارتفاع كمية بيض التفقيس بنسبة 16.7%، حيث بلغت الكمية 122.0 مليون بيضة في عام 2025 مقابل 104.6 مليون بيضة في عام 2024.

واظهرت النتائج ارتفاع أعداد الصيصان في فقاسات اللاحم بنسبة 3.6%، حيث بلغت أعداد الصيصان 70.2 مليون صوص في عام 2025 مقابل 67.8 مليون صوص في عام 2024. أما أعداد الصيصان في فقاسة البياض فقد انخفضت بنسبة (%20.4) في عام 2025، حيث بلغت 2.2 مليون صوص، في حين كانت 2.7 مليون صوص في عام 2024.

واظهرت النتائج انخفاض أعداد الصيصان في فقاسات الجدات حيث بلغت 375 ألف صوص في عام 2025 في حين بلغت 419 ألف صوص في عام 2024، بنسبة انخفاض مقدارها (%10.5).

وبينت النتائج انخفاض على أسعار الدجاج اللاحم بما نسبته (%4.0) خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ سعر دجاج اللاحم 1.2 دينار/ كغم )أسعار المنتجين) خلال عام 2025 مقابل 1.25 دينار/كغم لنفس الفترة من عام 2024، كما بلغ سعر بيض المائدة 75 فلساً/بيضة في عام 2025 و71 فلساً/ بيضة في عام 2024 أي بارتفاع نسبته 5.6%، كما بينت النتائج ارتفاع سعر بيض التفقيس بنسبة 12.8% حيث بلغ سعر بيض التفقيس 212 فلساً / بيضة في عام 2025 مقابل 188 فلساً /بيضة في عام 2024.

واظهرت النتائج انخفاض سعر صوص اللاحم بنسبة (%11.4) حيث بلغ سعر صوص اللاحم 271 فلساً / صوص في عام 2025 و306 فلساً / صوص في عام 2024، كما ارتفع سعر صوص البياض بنسبة 34.7% حيث بلغ سعر الصوص 454 فلساً /صوص في عام 2025 مقابل 337 فلساً / صوص في عام 2024، أما سعر صوص الجدات فقد ارتفع بنسبة 6.86% حيث بلغ سعر صوص الجدات في عام 2025 ما يقارب 4.83 دينار/صوص فيما بلغ 4.52 دينار/ صوص في عام 2024.

ومن الجدير بالذكر أن قسم إحصاءات الثروة الحيوانية يقوم بمسح الفقاسات من خلال اربع جولات خلال العام، حيث يتم اعتماد ارقام الفقاسات لاحتساب كميات الدجاج اللاحم وبيض المائدة وبيض التفقيس وذلك لمقارنتها مع التقديرات بالتعاون مع مشروع الحسابات القومية.

ووفق الاحصاءات يتم مسح الفقاسات والبالغ عددها (62) فقاسة مسحاً شاملاً