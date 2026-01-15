الأمن العام يحقق في سطو مسلح على فرع بنك بالمفرق وسرقة 15 ألف دينار

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في حادثة دخول شخصين مجهولين وملثمين إلى أحد فروع البنوك في محافظة المفرق، وقيامهما بتهديد الموظفين وسرقة مبلغ يُقدّر بـ15 ألف دينار.

وأضاف أن الحادثة وقعت تحت التهديد، حيث لاذ الشخصان بالفرار عقب تنفيذ السرقة، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الفاعلين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حال توافرها.