رئيس الوزراء من بيروت: نقف إلى جانب لبنان

10 ثواني ago
وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء جعفر حسّان الخميس، بالرئيس اللبناني جوزاف عون في بيروت.
وأكد حسّان خلال اللقاء بأن الأردن يقف إلى جانب لبنان وحريص على تفعيل التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خير دليل على أهمية ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الرئيس اللبناني على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
وعبّر عون عن شكره للأردن على الدعم المتواصل للبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش.
شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان ونظيره اللبناني نواف سلام توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك عقب ترؤسهما لاجتماع اللجنة العُليا الأردنية – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة، الذي عُقد في بيروت الأربعاء.
وكان حسَّان ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآليَّات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأوجه التعاون المستقبلي الممكنة.
كما التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في عين التينة في لبنان.


