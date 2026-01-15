الجيش يفتح باب تجنيد الضباط الجامعيين

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين المهنيين لعام 2026 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 15/01/2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 29/01/2026 لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان (ذكور + إناث).

على الراغبين بتقديم طلب الالتحاق الدخول على الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط https://tajneed.jaf.mil.jo، يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم/خيار الخدمات الحكومية/القوات المسلحة الأردنية و لن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.

شروط القبول:

أ. أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

ب. أن يكون مواليد (01/01/1999) وما بعد.

ج. أن يجتاز الفحص التخصصي المقرر.

د. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

و. أن لا يقل الطول عن 165 سم للذكور و 155 سم للإناث وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

ز. أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن ” 85%” بالفرع العلمي.

ح. أن يكون خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ط. أن يكون حاصل على مزاولة المهنة وعضوية النقابة الدائمة عند التجنيد.

ي. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي او الاجهزة الامنية الاخرى.

ك. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

* سيتم تحديد التخصصات لاحقاً للالتحاق ببرنامج الإقامة للطب البشري وحسب احتياج مديرية الخدمات الطبية الملكية.

* الوثائق المطلوبة:

(يتم ارفاق الوثائق بملف PDF واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب.

ب. شهادة الولادة الاصلية.

ج. صورة مصدقة وواضحة عن دفتر العائلة للأب (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

د. كشف علامات الثانوية العامة الاردنية الاصلي.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة الدائمة الأصلية من وزارة التربية والتعليم.

و. المصدقة الجامعية الأصلية.

ز. كشف علامات الجامعة الأصلي.

ح. معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية الأصلية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ط. مزاولة المهنة الدائمة الأصلية (عند التجنيد).

ي. عضوية النقابة الدائمة الأصلية (عند التجنيد).

ك. قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد (عسكري/ مستخدم مدني) من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ل. شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

م. صورة عن شهادة التعيين إذا كان أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.