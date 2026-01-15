عمرو : الزيت التونسي وصل 7 تجار بينهم المؤسسة العسكرية

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، إن الزيت التونسي وصل إلى سبعة تجار، من بينهم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ بيع الزيت في المؤسسة اعتبارًا من اليوم.

وأوضح عمرو، أن كميات الزيت التي تخص التجار لا تزال تحت المعاينة في ميناء العقبة، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة، لافتًا إلى أن هناك تعميمًا يقضي بعدم خروج الزيت التونسي من الميناء إلا بعد فحص العينات، بخلاف باقي المواد التي يُسمح بخروجها بتأمين إلى مستودعات التجار لحين ظهور نتائج الفحوصات خلال ايام.

وبيّن أن عبوات الزيت في المؤسسة الاستهلاكية تأتي بسعة 5 لترات، في حين تتوافر لدى التجار عبوات بسعة 4 لترات و3 لترات، موضحًا أن سعر اللتر الواحد يتراوح بين 4.25 و5 دنانير.

وأكد عمرو أن جودة الزيت التونسي عالية جدًا، مشيرًا إلى أنه زار تونس شخصيًا واطلع على جودة الزيت هناك، مرجعًا توفر الكميات والأسعار إلى ارتفاع حجم الإنتاج هذا العام، إذ إن طبيعة المناطق الزراعية في تونس تسهم في إنتاج يعادل خمسة أضعاف إنتاج الأردن.

وأضاف أن كميات من زيت الزيتون وصلت أيضًا من إسبانيا واليونان، وهما من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم، مؤكدًا أن جودة هذه الزيوت ممتازة وأن أسعارها متقاربة مع أسعار الزيت التونسي.

وأشار عمرو إلى أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية كانت الجهة الأكثر حصولًا على تصاريح لاستيراد الزيت التونسي، بكمية بلغت نحو 1000 طن.