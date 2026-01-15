الحكومة تعلن فرصا استثمارية في قطاع النقل بتكلفة تتجاوز 3.4 مليار دينار

سكة حديد تربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين بتكلفة تقديرية 1.77 مليار دينار

إنشاء وتشغيل جسر عمّان والطرق البديلة (صويلح – ناعور) بتكلفة تقديرية 462 مليون دينار

تطوير وتوسعة ميناء حاويات العقبة بتكلفة تقديرية 171 مليون دينار

إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء بتكلفة تقديرية مليار دينار

تشغيل المرحلة الأولى من حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء بتكلفة 58 مليون دينار

المرحلة الثانية من الباص سريع التردد في عمّان: 3 مسارات بطول 41 كيلومترا

وطنا اليوم:قدّرت الحكومة التكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار، موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب التفاصيل، شملت المشاريع؛ مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين بتكلفة تقديرية بلغت 1.77 مليار دينار، إلى جانب مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء بكلفة تقديرية قدرها مليار دينار، وذلك ضمن مبادرة تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار تحسين أنظمة النقل العام وتحسين كفاءة خدماته، تضمن القطاع مشروع إنشاء وتشغيل جسر عمّان والطرق البديلة (صويلح – ناعور) بتكلفة تقديرية بلغت 462 مليون دينار.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن تطوير جسر المدينة الطبية (حسر عمّان)؛ كأحد أهم مشاريع البنية التحتية الحديثة في قطاع النقل بهدف تحسين حركة النقل العام والخاص وتعزيز الربط بين مناطق المملكة عبر ممر حضري حديث وآمن.

ويمتد المشروع على طول 15.8 كم كطريق مرتفع (جسر) يبدأ من تقاطع صافوط شمالا حتى تقاطع ناعور جنوبا، وفق تصميم هندسي متكامل يجمع بين حركة المركبات الخاصة ووسائل النقل العام (BRT) ضمن ممرات غير منفصلة.

كما شملت المشاريع، ضمن مبادرة تعزيز الترابط الإقليمي والدولي وتحسين البنية التحتية، مشروع تطوير وتوسعة ميناء حاويات العقبة بتكلفة تقديرية وصلت إلى 171 مليون دينار.

وفي سياق تعزيز السياسات والأنظمة البيئية والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة، تضمن القطاع تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء – تشغيل المرحلة الأولى بتكلفة 58 مليون دينار، إضافة إلى مشروع حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء – مشغل نظام تحصيل الأجرة بتكلفة 9.1 مليون دينار.

المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد (BRT) في العاصمة عمّان، تشمل تطوير 41 كيلومترا من البنية التحتية المخصصة للباص سريع التردد عبر ثلاثة ممرات رئيسة في مناطق مختلفة من العاصمة.

ويبدأ الممر الأول من دوار صويلح إلى جسر ناعور بطول 15.5 كيلومترا عبر شارع الملك عبدالله الثاني والدوار الثامن، ويتضمن جسرا مرتفعا مقترحا بين صويلح وناعور، أما الممر الثاني فيمتد من جسر ناعور إلى مجمع المحطة بطول 15.5 كيلومترا، مرورا بشارع القدس، والحرية، والأمير حسن، واليرموك. فيما يشمل الممر الثالث مسارا من دوار الجمرك إلى تقاطع مادبا بطول 10 كيلومترات عبر منطقة خريبة السوق، بتصميم حديث يعزز الربط بين غرب ووسط وجنوب عمّان.

وتندرج هذه المشاريع ضمن حزمة الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة خدمات النقل العام، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص