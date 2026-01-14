إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

وطنا اليوم:تعرضت قاضية تركية في عدلية الأناضول بمنطقة كارتال الواقعة بمدينة إسطنبول لإطلاق نار، في مكتبها، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في الأوساط التركية، حيث أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان قضايا قتل النساء التي تتكرر في البلاد بين الحين والآخر.

ووفق وسائل إعلام تركية محلّية، فقد أصيبت القاضية أصلي قهرمان برصاصة في فخدها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى وبعد التدخل الطبي أصبحت حالتها مستقرة.

وذكر موقع قناة سي إن إن باللغة التركية أن مدعي عموم أقدم على إطلاق النار على زوجته السابقة التي تعمل قاضية في الدائرة الجنائية الثالثة والعشرين بمحكمة الاستئناف، وأن قوات الأمن قامت باعتقال منفذ الهجوم على الفور.

وأضافت قناة سي إن إن التركية أن الواقعة نابعة من خلافات متواصلة بين الطرفين منذ فترة.

ووفق صحيفة سوزوجو، فقد وقع الهجوم في مكتب القاضية قهرمان.

وبعد دخوله الغرفة بوقت قصير، بدأ المدعي العام كيليتشارسلان بالجدال مع القاضية قهرمان.

ومع تصاعد حدة الجدال بينهما، استلّ كيليتشارسلان سلاحه وأطلق رصاصة واحدة على قهرمان، فأصيبت في منطقة حساسة.

وبينما كان المدعي العام كيليتشارسلان على وشك إطلاق رصاصة ثانية، منعه يعقوب كاراداغ، وعامل شاي كان حاضرًا في الغرفة.

وهزّت هذه الواقعة، الشارع التركي لاسيما لدى الجمعيات المعنية بشؤون النساء والتي تعمل على منع تكرار قتل النساء.

وجددت جمعية نسوية بينها منصّة “أوقفوا قتل النساء”، مطالبتها في العودة إلى اتفاقية اسطنبول التي تحمي النساء من العنف الأسري.