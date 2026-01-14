المصفاة: تعبئة 781162 أسطوانة غاز خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:بلغت كمية تعبئة أسطوانات الغاز في محطات التعبئة الثلاث المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية في عمان واربد والزرقاء، خلال المنخفض الجوي من الأحد وحتى الثلاثاء الماضي 781162 أسطوانة.

وبحسب الشركة فإن كمية الأسطوانات (المطلوبة) والمتوقع تعبئتها اليوم الأربعاء حوالي 200 ألف أسطوانة.