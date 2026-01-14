المنخفض يرفد السدود بـ 25 مليون م3 تركزت بسديّ الوالة والملك طلال

وطنا اليوم:قال أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، إن جميع المنشآت المائية في المملكة تعمل بكفاءة وفاعلية، وتتمتع بدرجات عالية من الجاهزية والسلامة، مؤكداً سلامتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتدفقة وفق المعايير الهندسية المعتمدة.

وجاءت تصريحات الحيصة صباح اليوم الأربعاء، خلال جولة تفقدية ميدانية ضمن المتابعة الدورية للمنشآت المائية، شملت سدود الموجب وزرقاء ماعين والوالة في محافظة مأدبا، للاطلاع على أوضاعها الفنية ومستويات الجاهزية والسلامة.

وأوضح أن الطواقم الفنية والتشغيلية تتعامل بأعلى درجات المهنية والمسؤولية في إدارة وتشغيل جميع المنشآت والسدود، من خلال الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة، وأعمال المراقبة والتشغيل والصيانة الدورية، إضافة إلى تطبيق إجراءات السلامة اللازمة، بما يضمن كفاءة السدود واستدامة عملها.

وبيّن الحيصة أن السدود سجلت خلال المنخفض الجوي الأخير تخزين كميات مبشّرة من المياه بلغت نحو 25 مليون متر مكعب، تركزت بشكل رئيس في سدي الملك طلال والوالة، الأمر الذي يعزز المخزون المائي ويدعم الاستعداد للمراحل المقبلة.

وثمّن جهود الكوادر الفنية والهندسية العاملة في مختلف المواقع، مشيداً بدورهم في الحفاظ على سلامة المنشآت المائية وضمان كفاءتها التشغيلية، بما يخدم الأمن المائي الوطني