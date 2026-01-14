بنك القاهرة عمان
الحكومة تقدّر كلفة ستاد الحسين الدولي في مدينة عمرة بـ 200 مليون دينار

وطنا اليوم:قدّرت الحكومة كلفة إنشاء ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي بقيمة 200 مليون دينار، ضمن المشاريع التي تطلقها ضمن مشروع مدينة عمرة الجديدة.
وستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي سيكون محور المدينة الرياضية، بمساحة تبلغ 1,000 دونم وسعة تصل إلى 50 ألف متفرّج، ومن المتوقع إنجازه خلال أربع سنوات، وفق بيانات الوثيقة.
ويأتي المشروع ضمن قطاع جودة الحياة، ضمن مبادرة (تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع المرتبطة لتحسين نوعية الحياة)، خلال برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام (2026-2029).
الحكومةـ أعلنت في 29 تشرين الثاني 2025 عن ملعب كرة قدم جديد باسم “ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي”، ضمن مشروع مدينة عمرة التي أطلقها رئيس الوزراء جعفر حسان.
ووفقا للحكومة، سيتم طرح عطاء الأعمال التمهيدية للستاد الدولي خلال النصف الأول من العام 2026.
وتضم مدينة عمرة؛ مشروع مدينة رياضيَّة متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات.
وستتضمن المدينة مرافق تجارية وخدمية، واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة وأنظمة البث الحديثة، كما ستضمن تحقيق الاستدامة من خلال توليد الطاقة ذاتيًا، والاستخدام الفعّال للمياه، والإدارة المثلى للمساحات.


