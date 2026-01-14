بنك القاهرة عمان
الذهب في الأردن يواصل تحطيم الأرقام القياسية

43 ثانية ago
وطنا اليوم:سجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، مستوى قياسيا جديدا ليصل إلى 93.9 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 90.20 دينارا لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 107.4 و83.5 و63.4 دينارا على الترتيب.


