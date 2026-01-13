من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر

وطنا اليوم:في خطوة تعكس نهجها الاستثماري طويل الأمد في تطوير البنية التحتية الرقمية، أعلنت أورنج الأردن عن توسّع جديد لشبكة الفايبر ليشمل محافظة الطفيلة ومناطق إضافية في محافظة العقبة، ضمن مسار متواصل لتوسيع نطاق التغطية في مختلف محافظات المملكة، بما فيها الرمثا والكرك والزرقاء، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التوسعات الحديثة في محافظة إربد.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار استراتيجية أورنج الأردن الهادفة إلى بناء شبكة رقمية أكثر شمولاً وكفاءة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالي السرعة، ودعم الاستخدامات الرقمية المتقدمة للأفراد، والأعمال، والمؤسسات، بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي والتحوّل الرقمي في المملكة.

وأكدت أورنج الأردن أن توسعة شبكة الفايبر تمثّل امتداداً لالتزامها المستمر بالاستثمار في تحسين جودة الشبكات وتعزيز موثوقيتها، استناداً إلى فهم احتياجات الزبائن. وأضافت الشركة أنها نجحت منذ إطلاق خدمات الفايبر في عام 2016 في الوصول إلى نحو 1.135 مليون منزل مغطّى في مختلف محافظات المملكة، وهو مؤشر واضح على الثقة المتنامية بخدمات الشركة وقدرتها على مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات.

وفي هذا السياق تم تجسيد هذه الجهود بحصول الشركة على جائزة “أسرع شبكة إنترنت ثابت – فايبر” في المملكة لعام 2024 وللسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفقاً لنتائج اختبارات السرعة على مؤشر شركة SpeedChecker العالمية.

