ارتفاع منسوب المياه وجريان قوي لسيل الزرقاء

وطنا اليوم:شهد مجرى سيل الزرقاء، الثلاثاء، جريانا قويا وتدفقا للمياه بمستويات مرتفعة، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، حيث أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شملت مختلف المناطق الشمالية والوسطى إلى تشكل السيول ورفع منسوب المياه في المجاري المائية والأودية.

الى ذلك أغلقت بلدية الرصيفة، يوم الثلاثاء، شارعي “الخميرة” و”الونانات” احترازيا؛ للحفاظ على السلامة العامة، بسبب ارتفاع منسوب مياه سيل الزرقاء ضمن حدود لواء الرصيفة.

رصد للنقاط الساخنة

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس حسام النجداوي، إن كوادر البلدية تتابع جميع النقاط الساخنة في المدينة، وبخاصة مجرى السيل، إذ رصد ارتفاع كبير في منسوب المياه في معظم المناطق.

وعلى إثر ذلك، أغلق الشارعان بالتنسيق مع محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومتصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي، اللذين قاما بجولة تفقدية في مناطق اللواء صباح اليوم.

محاذاة السيل وخطورة الموقع

وأشار النجداوي إلى أن شارع “الخميرة” يعد من النقاط الساخنة كونه يحاذي مجرى السيل، ويتعرض بشكل دائم لوصول مياه السيل في فصل الشتاء، إضافة إلى شارع “الونانات” الفاصل بين الرصيفة ومنطقة ماركا التابعة لأمانة عمان، فجرى إغلاقهما حفاظا على السلامة العامة.

تحذيرات وجاهزية

ودعا النجداوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية والمنحدرات ومجرى السيل، والإبلاغ عن أي طارئ بشكل فوري، مبينا أن فرق الطوارئ في البلدية وغرفة العمليات فيها تعمل على مدار الساعة منذ يوم الإثني