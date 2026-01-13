بنك القاهرة عمان
فيضان سدّ البويضة في إربد البالغة سعته 700 ألف م3

13 يناير 2026
فيضان سدّ البويضة في إربد البالغة سعته 700 ألف م3

وطنا اليوم:تفقد متصرف لواء الرمثا محمود بريزات، يرافقه مدير شرطة الرمثا العقيد شادي الهباهبة، ومدير منطقة البويضة شادي أبو زريق، ومدير الحصاد المائي في سلطة وادي الأردن الدكتور طارق الخمايسة، اليوم الثلاثاء، فيضان سدّ البويضة في محافظة إربد، والذي تبلغ سعته التخزينية نحو 700 ألف متر مكعب.
وجاء ذلك على خلفية الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة، والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في السد وتصريفها بشكل طبيعي عبر مفيض السد.
واطّلع الوفد خلال جولة ميدانية على سير عمليات التصريف، وسلامة الإجراءات الفنية والأمنية المتبعة، إضافة إلى متابعة الوضع الميداني والتأكد من سلامة جسم السد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمناطق المحيطة.


