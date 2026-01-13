وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات العاصمة لمتابعة آثار المنخفض الجوي

وطنا اليوم:تابع وزير الداخلية مازن الفراية، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات محافظة العاصمة، آخر تطورات الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.

واطلع الوزير الفراية خلال اجتماعه مع محافظ العاصمة، على آخر تطورات الظروف الجوية، ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع آثار المنخفض الجوي.