الأمانة: نتعامل مع الواقع بكل الآليات وحجم الهطول فاق قدرة شبكات تصريف

وطنا اليوم:دهمت مياه الأمطار منزلا (الطابق الأرضي) في ضاحية النخيل في العاصمة عمّان، الثلاثاء،

وأفاد مالك المنزل أيمن القضاة بأنه قبل أسبوعين دخلت مياه الأمطار إلى المنزل واليوم تكرر المشهد.

“المنزل لعمي وهو رجل كبير واليوم المياه وصلت داخل المنزل لقرابة 70 سم” وفقا للقضاة.

وقال إنه جرى استحداث عبّارة قريبة من المنزل ولكنها لا تستوعب مياه الأمطار.

الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة قال إن كوادر الأمانة موجودة في الميدان وتعمل على مدار الساعة.

وأضاف : نتعامل مع الواقع بكل آلياتنا ومن خلال الطواقم المؤهلة البالغ عددها 4600 شخص (…) نعمل على شفتين على مدار الساعة”.

وبخصوص مداهمة مياه الأمطار لمنزل مواطن قال إن الحالة التي عرضت تتعلق بمناهل الصرف الصحي التابعة لمياهنا.

“نتعامل مع العبّارات وهناك سحب للمياه ونواجه سرعة الرياح ونعمل مصدات مائية” وفقا للرحامنة.

وبخصوص الفائدة من إعلان حالة الطوارئ في ظل استمرار ارتفاع منسوب المياه ومداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين: “لن أتحدث كما قال غيري إن هذا يحصل بكل العالم وتغير مناخي … إلخ (…) نتعامل مع واقع موجود هو غزارة بالأمطار وسرعة الرياح وجريان المياه” وان حجم الهطول فاق قدرة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، قال الثلاثاء، إن حجم الهطل المطري 70–80 ملم في محافظات الوسط وهو ما يفوق قدرة البنية التحتية.

وأضاف المصري تعليقا على الفائدة من تصنيف المنخفض الجوي في ظل تكرار المشاكل نفسها بكل منخفض: “يوجد بؤر ساخنة وأولويات والحكومة ستنفق ما يزيد على 20 مليون دينار لمعالجة هذه البؤر”.

وتابع المصري : “أود التذكير بأن الفيضانات تحدث في كل العالم وحصلت بدبي وقطر وإيطاليا وماليزيا (…)”.