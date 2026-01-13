سماوي يلتقي السفير الهنغاري لدى الأردن

وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي، سفير جمهورية هنغاريا الصديقة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، بيتر جولت ياكاب ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ، وإمكانية مشاركة هنغاريا في فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ 40. وأهمية تفعيل وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأعرب سعادة السفير عن بالغ سعادته بمشاركة جمهورية هنغاريا في فعاليات مهرجان جرش، الذي يعتبر جسرا لتقريب المسافات بين الشعوب، من خلال عروض فنية وفلكلورية هنغارية ستشارك على الساحة الرئيسية .

بدوره أكد سماوي أن الهدف الأساسي الذي نركز عليه بهذه الدورة ، هو الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاما على انطلاقة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون ، وشعارا نرفعه على أن الأردن ،ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة ، ومرحبًا بكل الوفود الأجنبية الصديقة والعربية التي ستكون مشاركة معنا بدورة المهرجان القادمة.