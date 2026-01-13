المصري يتفقد فجراً لواء ناعور ومحافظة مادبا لمتابعة الجاهزية للمنخفض الجوي

وطنا اليوم – تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، فجر اليوم الثلاثاء، بلديات لواء ناعور، والتي شملت بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية الكوادر وخطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي.

واطلع الوزير خلال الجولة على غرفة الطوارئ في بلدية ناعور، واستمع إلى إيجاز من رئيس لجنة البلدية حول الاستعدادات المسبقة المتخذة، بما في ذلك جاهزية الآليات والكوادر الفنية والميدانية، وآليات الاستجابة للحالات الطارئة خلال المنخفض.

وفي محافظة مادبا، تفقد الوزير مناطق بلدية مادبا، واطلع على غرفة الطوارئ فيها، وتفقد غرفة الطوارئ في مجلس الخدمات المشتركة، حيث استمع إلى إيجاز من الكوادر المعنية ورئيس مجلس الخدمات المشتركة في مادبا حول الإجراءات التي اتخذتها البلدية والمجلس ومديرية الشؤون البلدية إستعدادا للحالة الجوية السائدة.

وأكد الوزير أهمية الانتشار الصحيح لفرق الطوارئ في جميع مناطق البلديات، ومتابعة البؤر الساخنة ومجاري السيول، وضمان الجاهزية الكاملة للكوادر والآليات للاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشدد المصري على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتنسيق المستمر مع غرف الطوارئ المركزية وجميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الحكام الإداريين والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة ووزارة المياه، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خلال تأثيرات المنخفض الجوي.