سخرية سوداء.. مدفيديف يدعو ترامب للإسراع بضم غرينلاند

18 ثانية ago
وطنا اليوم:أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أمس الاثنين، بأنه ينبغي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “يسرع” في تنفيذ نواياه تجاه جزيرة غرينلاند الدنماركية، وإلا فإن سكان الجزيرة قد يختارون مستقبلا مختلفا تماما.
وكتب مدفيديف، في منشور ساخر على منصة “ماكس”: “على ترامب الإسراع. فبحسب تقارير غير مؤكدة تشير إلى احتمال إجراء استفتاء مفاجئ خلال الأيام المقبلة، يُتاح فيه لجميع سكان غرينلاند، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا”.
وأكمل: “حينها سينتهي الأمر! لن تضاف نجوم جديدة إلى العلم الأميركي. وستحصل روسيا على كيان فيدرالي جديد، الكيان التسعين في تاريخها”، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.
وواصل مدفيديف سخريته، تعقيبا على النوايا الأميركية المعلنة بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي “إلى أسر جميع الأوغاد الأوروبيين”، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتب مدفيديف: “أولا، سيكون من الممكن تدمير وكر مافيا المخدرات في موطن الشر المروع – مدينة نوك الضخمة”، كما أشار إلى أن ترامب سيحصل على “منصب جديد – الرئيس المؤقت لغرينلاند، وهو الدور الذي سيتقنه”.
وتابع: “ثالثا، كنتيجة لعملية عسكرية فريدة، يمكن أسر جميع الأوغاد الأوروبيين الذين أرادوا تدمير الولايات المتحدة ودافعوا عن ملاذ الشؤم الغارق في الفساد – ما يسمى بغرينلاند – ومحاكمتهم”.
وذكر في هذا السياق بشكل استهزائي “مختلف الماكرونات المقززة، والستارمرات، والميركلات، والستولتنبرغات، وغيرهم من كارهي أميركا”.
وكان ترامب أكد، في وقت سابق الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعما أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا أو الصين.
وقال ترامب في تصريحات صحافية: “بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند”.
وأضاف: “إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك”.


