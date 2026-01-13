تعمّق المنخفض الجوي وتحذيرات من خطر السيول وشدّة الرياح

وطنا اليوم:يتعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، الثلاثاء، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس؛ ويكون الطقس باردا جدا وغائما وماطرا في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، لاسيما في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات غزيرة من البرد أحيانا، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

واعتبارا من الفجر، تبدأ هطول زخات ثلجية متوقعة فوق قمم الجبال العالية أحيانا تكون ممزوجة بالمطر، تتراكم بشكل محدود، لا سيما فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، وتسود رياح غربية نشطة السرعة يصحبها هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين (90-80) كم/ساعة ما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في البادية والمناطق الصحراوية.

وخلال ساعات الليل، تضعف شدة الهطولات مع بقاء الأجواء ماطرة بين الحين والآخر وتتحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة السرعة على فترات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، ومن خطر هطول البرد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض والضباب، خصوصاً فوق المرتفعات الجبلية.

كما حذّرت من خطر شدة سرعة الرياح في العديد من المناطق والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر العواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا في البادية والمناطق الصحراوية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية الهطول المطري، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان الثلاثاء بين 7 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 5- 1، وفي المرتفعات الشمالية 4- 0، وفي مرتفعات الشراة 3- -1، وفي مناطق البادية 10 – 2، وفي مناطق السهول 8 – 3، وفي الأغوار الشمالية 15 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 8، وفي البحر الميت 17 – 10 ، وفي خليج العقبة 18- 9 درجات مئوية.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وبارد جدا في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيا إلى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس ضبابيا صباحا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الخميس، ضبابيا صباحا وباردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.