لجنة صحة المجتمع المحلي لقضاء ماعين تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها لهذا العام

وطنا اليوم – عُقد في قاعة منطقة ماعين التابعة لبلدية مادبا الكبرى اليوم الاجتماع الأول للجنة صحة المجتمع المحلي في قضاء ماعين لهذا العام.

وهدف الاجتماع الذي حضره السيدة غدير المعايطه رئيس وحدة التوعيه والاعلام الصحي في مديريه صحه مادبا ومدير منطقة ماعين عضو اللجنة السيد مالك ابو الغنم ورئيس اللجنة نادر السنيان ومدير مركز صحي ماعين الشامل عضو اللجنةالدكتور عامر ابو عوض إلى وضع خطة جديدة لعمل اللجنة وتكثيف الجهود الجماعية لتحقيق أهداف اللجنة وأهمية استقطاب أعضاء جدد من المجتمع المحلي لتوسيع نطاق عمل اللجنة وتعزيز دورها المجتمعي.

وتم خلال الاجتماع وضع برنامج عملي اولي للربع الاول من هذا العام يبدأ تنفيذه اعتباراً من الشهر الحالي بتنظيم يوم طبي مجاني بدعم من مركز العامر الطبي ويقام في جمعية شبكة الأمل الدولية الخيرية في ماعين كما يتضمن البرنامج خلال الربع الاول من هذا العام إلقاء محاضرة من قبل طبيب اخصائي اطفال عن الامراض التي يواجهها الأطفال في فصل الشتاء وطرق الوقاية والعلاج وكذلك محاضرة توعوية وتثقيفية عن وسائل التدفئة الآمنة في فصل الشتاء كما يتضمن البرنامج عقد دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع كبار السن اضافة محاضرة عن الأمراض المزمنة وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

يشار الى أن أن تشكيل لجان صحة المجتمع المحلي يأتي تطبيقًا لتوصيات وزارة الصحة التي تؤكد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تحديد احتياجاتها الصحية والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات والخدمات الصحية.


