الهباهبة : هندسة بلديات مادبا ومجلس الخدمات المشتركة وبلدية مادبا الكبرى خطة طوارئ على مدار الساعة استعداداً للمنخفض الجوي

35 دقيقة ago
وطنا اليوم – أعلنت  المهندسة رويدة الهباهبة مدير هندسة بلديات محافظة مادبا رئيس وحدة الرقابة والتفتيش على البلديات في محافظة مادبا أن مديرية الهندسة والعاملين فيها ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مادبا ممثلاً برئيسه المهندس عماد عصفور ومساعده الدكتورة مريم ابو الغنم والعاملين في المجلس ويلدية مادبا الكبرى وفرقها الميدانية والعاملين فيها  على أهبة الاستعداد وعلى مدار الساعة اعتباراً من الليلة من خلال خطة الطوارئ  في المديرية والبلدية وحتى انتهاء الحالة الجوية التي بدأت تسود المملكة والتي  تتأثر  بمنخفض جوي يرافقه هطول للأمطار واحتمالية عالية لتشكل السيول في عدد من المناطق مؤكدة  أن  غرف عمليات الطواريء للمنخفض الجوي المتوقع تاتي لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية.

كل الشكر والتقدير والامتنان للجنود المجهولين ولجهودهم الطيبة المخلصة والدؤوبة وهم يواصلون عملهم الميداني ومتابعتهم المستمرة للمنخفض الجوي المتوقع الليلة من أجل سلامة وراحة المواطنين وكان من بين المتواجدين بالعمل الميداني ورصدتهم كاميرة موقعنا الإخباري عطوفة المهندسة رويدة الهباهبة والمهندس عماد عصفور والدكتورة مريم ابو الغنم والمهندس اسامه لطفي المسكاوي والسيد علي الوخيان والمهندس يزيد الاقطش والسيد ليث ابو اصليح و السيد عدنان المعايعه.


