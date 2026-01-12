إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال الساعات المقبلة، وما يرافقه من ظروف جوية قد تشكل مخاطر على السلامة العامة.

وأكد المركز، أهمية الابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير للحد من مخاطر الرياح والهبات القوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.

كما شدد على ضرورة اصطفاف المركبات في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول، واتباع إجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات الغاطسة تحسبا لارتفاع منسوب المياه في الكراجات والتسويات والمناطق المنخفضة.

ودعا المركز المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، متمنيا للجميع دوام السلامة.