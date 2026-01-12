بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

23 ثانية ago
إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال الساعات المقبلة، وما يرافقه من ظروف جوية قد تشكل مخاطر على السلامة العامة.
وأكد المركز، أهمية الابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير للحد من مخاطر الرياح والهبات القوية، والالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.
كما شدد على ضرورة اصطفاف المركبات في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول، واتباع إجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات الغاطسة تحسبا لارتفاع منسوب المياه في الكراجات والتسويات والمناطق المنخفضة.
ودعا المركز المواطنين إلى متابعة التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، متمنيا للجميع دوام السلامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:06

الملكة تزور مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط

16:51

الاردن والاخوان.. ومعادلة الخوف..!

16:38

تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء

16:23

زيت الزيتون التونسي يصل مستودعات الاستهلاكية المدنية

16:10

وزارة المياه والري تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية

16:02

إطلاق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

15:41

وفاة سيدة بعد سقوطها داخل جهاز عجن الطحين

15:29

الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي 2026–2029 لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات

15:22

تأجيل الامتحانات وتعليق دوام العاملين في جامعة الحسين بن طلال الثلاثاء

15:14

الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي

15:08

الطاقة والمعادن توضح: الفاقد الكهربائي لا يُحمَّل على فواتير المشتركين

14:25

ألافراج عن الدكتور أيمن العتوم والصلف الصحفي: من حدث قانوني إلى فتنة

وفيات
وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026