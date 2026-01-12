بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نجل شاه إيران يحث قوات الأمن على الوقوف مع الشعب

43 ثانية ago
نجل شاه إيران يحث قوات الأمن على الوقوف مع الشعب

وطنا اليوم:حثّ نجل شاه إيران المخلوع، المقيم في الولايات المتحدة، قوات الأمن الإيرانية وموظفي الحكومة الأحد على الانضمام إلى حركة الاحتجاج المتصاعدة في الجمهورية الإسلامية.
وقال رضا بهلوي على منصات التواصل الاجتماعي “أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب”.
وجاء ذلك بعد أن حذّرت منظمات حقوقية من أن السلطات الإيرانية تقوم بـ”عمليات قتل واسعة” لقمع الاضطرابات.
كما دعا بهلوي إلى استبدال الأعلام المرفوعة على مباني السفارات الإيرانية بالعلم الذي كان معتمدا قبل الثورة الإسلامية.
وقال “لقد حان الوقت لتزيينها بالعلم الوطني الإيراني، بدلا من راية الجمهورية الإسلامية المخزية”.
وقد أقدم متظاهر في لندن على إزالة العلم المرفوع في شرفة السفارة الإيرانية خلال نهاية الأسبوع، ورفع راية استخدمت خلال الحقبة الملكية التي أنهتها ثورة عام 1979.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران الأحد على خلفية الحادثة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:44

طقس شديد البرودة مع تعمّق المنخفض وتحذيرات من السيول

09:37

إدارة السير تحذّر من تداعيات الظروف الجوية الاستثنائية

09:30

مساع أوروبية لتشكيل تحالف الحارس القطبي لحماية غرينلاند

09:27

ترامب يبحث خيارات ضرب إيران والاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث

09:22

شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

09:17

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: عندما تُغلق الأبواب في وجه الكفاءات… وتُفتح بالوراثة.

09:16

جمعية معهد تضامن النساء الأردني تطلق حملة اسألي تضامن- متحدون نحو طريقك للأمان

09:15

من الحارة إلى المنصة: سردية الرمثا الكروية

09:14

تعرّفوا على نمو مشتركي ومتقاعدي الضمان ما بين 2024 و 2025

09:11

Orange Jordan Sponsors Al Hussein Technical University’s “Leadathon”

09:08

القوات المسلحة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية لسوريا

23:18

مدرسة المستقبل في الأردن: رهان التحديث على الإنسان

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026