طقس شديد البرودة مع تعمّق المنخفض وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الاثنين، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة ليلا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، تمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الغربية وترافقها هبات قوية تصل سرعتها (70-60) كم/ساعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ناصحةً بأخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول المطر، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11- 2، وفي المرتفعات الشمالية 9- 2، وفي مرتفعات الشراة 10- 1، وفي مناطق البادية 15 – 3، وفي مناطق السهول 13 – 4، وفي الأغوار الشمالية 19 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 12، وفي البحر الميت 20 – 11 ، وفي خليج العقبة 23- 10 درجات مئوية.

تعمق المنخفض الجوي

ومع الساعات الأولى الثلاثاء يتعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث تشتد سرعة الرياح وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس؛ ويكون الطقس باردا جداً وغائمًا وماطرًا في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ويصحبها الرعد وهطول البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، مع احتمال أن تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراه)، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (80-70) كم/ساعة مما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية والبادية، ومع ساعات المساء والليل تضعف شدة الهطولات مع أجواء شديدة البرودة.

وترتفع الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيا إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس ضبابيًا صباحاً مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.