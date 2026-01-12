إدارة السير تحذّر من تداعيات الظروف الجوية الاستثنائية

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام السائقين خلال الظروف الجوية الاستثنائية المتوقّع أن تؤثّر على المملكة خلال الساعات المقبلة، داعية إياهم إلى الالتزام بالسرعات المقررة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مشددة على ضرورة تثبيت الحمولة بالشكل الصحيح.

وأكدت المديرية على ضرورة التأكد من صلاحية المركبات الفنية، خاصة ماسحات الزجاج، ونظام إزالة الضباب، وكذلك الفرامل.

كما دعت المديرية إلى تجنب عبور الطرق التي تشهد ارتفاعاً في منسوب المياه، وأوصت بالتوقف في أماكن آمنة خارج الطريق في حال محدودية الرؤية نتيجة تشكل الضباب أو أثناء الهبات الغبارية.

كما حثت المواطنين على عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

منخفض عميق

وتتأثر المملكة ليلة الاثنين الثلاثاء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس إلى بارد جدا وغائم جزئيا إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى، حيث يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، تمتد الهطولات في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتنشط الرياح الغربية وترافقها هبات قوية تصل سرعتها (70-60) كم/ساعة.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والبحر الميت، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ناصحةً بأخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول المطر، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية.