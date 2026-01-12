جمعية معهد تضامن النساء الأردني تطلق حملة اسألي تضامن- متحدون نحو طريقك للأمان

وطنا اليوم:أطلقت جمعية معهد تضامن النساء الأردني حملة «اسألي تضامن – متحدون نحو طريقك للأمان»، بهدف تعزيز الوعي ونشر الثقافة الحقوقية بين النساء، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات، وكسب التأييد لدعم النساء وتعزيز معرفتهن بآليات مواجهة العنف والوصول إلى الخدمات الداعمة للضحايا والناجيات.

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع «متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا»، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة في الأردن. وفي إطار المشروع، أطلقت الجمعية منصة رقمية بعنوان «اسألي تضامن»، تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارة والإحالة، إضافة إلى الدعم النفسي والقانوني للنساء والفتيات، بما يسهم في تمكينهن من معرفة حقوقهن والوصول الآمن والسريع إلى الجهات المختصة.

وقالت إنعام العشا، المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية، إن حملة «اسألي تضامن» تمثل خطوة عملية لتعزيز وصول النساء والفتيات إلى المعلومات والخدمات الموثوقة، مؤكدة أن الاستثمار في التوعية وبناء المعرفة الحقوقية يسهم في الوقاية من العنف وحماية الناجيات، ويعزز من قدرة المجتمع على الاستجابة الفاعلة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما تسلط الحملة الضوء على جهود فريق القادة الشباب أبطال النوع الاجتماعي وأصحاب المبادرات في محافظات عمّان، مادبا، عجلون، البلقاء، وإربد، في دعم النساء والفتيات من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى رفع الوعي، ونشر الثقافة الحقوقية، وتوسيع فرص الوصول للخدمات، وكسب التأييد، إلى جانب التدريب على المهارات الحياتية والمهنية.

وتتضمن هذه المبادرات تدخلات عملية تساعد النساء على معرفة حقوقهن، وتعزيز التشبيك وبناء العلاقات مع الجهات المختصة وصنّاع القرار، حيث يعمل القادة الشباب على تصميم مبادرات تستجيب لاحتياجات النساء الأكثر عرضة للخطر أو الأكثر حاجة للتمكين، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على المستويين المجتمعي والمؤسسي.