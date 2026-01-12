تعرّفوا على نمو مشتركي ومتقاعدي الضمان ما بين 2024 و 2025

الخبير موسى الصبيحي

ارتفع عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم النشطون) من ( 1,599,914 ) مؤمّن عليه ( مليون و “599” ألف و “914” مؤمّن عليه فعّال “نشط”) كما في 31-12-2024 إلى ( 1,663,930 ) مؤمّن عليه ( مليون و “663” ألف و “930” مؤمّناً عليه فعّال “نشط”) كما في 31-12-2025. أي بزيادة مقدارها ( 64016 ) مؤمّن عليه، وبنسبة نمو بلغت ( 4% ).

وفي المقابل ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 359459 ) متقاعداً كما في 31-12-2024 إلى ( 391635 ) متقاعداً كما في 31-12-2025 أي بزيادة مقدارها ( 32176 ) متقاعداً، وبنسبة نمو بلغت ( 9% ).