بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تعرّفوا على نمو مشتركي ومتقاعدي الضمان ما بين 2024 و 2025

38 ثانية ago
تعرّفوا على نمو مشتركي ومتقاعدي الضمان ما بين 2024 و 2025

الخبير موسى الصبيحي

ارتفع عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم النشطون) من ( 1,599,914 ) مؤمّن عليه ( مليون و “599” ألف و “914” مؤمّن عليه فعّال “نشط”) كما في 31-12-2024 إلى ( 1,663,930 ) مؤمّن عليه ( مليون و “663” ألف و “930” مؤمّناً عليه فعّال “نشط”) كما في 31-12-2025. أي بزيادة مقدارها ( 64016 ) مؤمّن عليه، وبنسبة نمو بلغت ( 4% ).

وفي المقابل ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 359459 ) متقاعداً كما في 31-12-2024 إلى ( 391635 ) متقاعداً كما في 31-12-2025 أي بزيادة مقدارها ( 32176 ) متقاعداً، وبنسبة نمو بلغت ( 9% ).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:11

Orange Jordan Sponsors Al Hussein Technical University’s “Leadathon”

09:08

القوات المسلحة تُسيّر قافلة مساعدات إنسانية لسوريا

23:18

مدرسة المستقبل في الأردن: رهان التحديث على الإنسان

23:08

لماذا الأردن تحديداً؟

23:05

بالوعي نواجه جنون العظمه

22:11

السيوف يكتب: فنزويلا تحت القصف الأخلاقي حين تضغط الديمقراطية الزناد ويكتب النفط البيان

22:08

يا جلالة الملك وضامن الدستور بعدهم بيخبصوا..!

22:04

الناقد والمنقود في العمل العام عالمياً

21:56

الأحزاب الصامته ،،،

21:52

يتم التعامل معه كإصابة عمل داء الفطريات مرض مهني في “الضمان”

21:49

21:40

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن بطولة الدرع ونوعية الملاعب التي تقام عليها وسلامة اللاعبين وتعويض الأندية المحترفة

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026