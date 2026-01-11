بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

لماذا الأردن تحديداً؟

6 ساعات ago
لماذا الأردن تحديداً؟

كتب: فلاح القيسي
يتعرض الأردن، في كثير من المنافسات الرياضية والثقافية التي يشارك فيها ممثلوه عربياً، إلى أشكال من الظلم والإساءة من بعض القائمين على التحكيم، في مشهد يثير الاستغراب ويطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا يُظلم الأردن تحديداً؟
الأردن ليس طرفاً في خصومة، ولا يوماً كان دولة تبحث عن مكاسب على حساب غيرها. هو وطن وبيت لكل العرب، يحمل في هويته روح العروبة، وفي سياسته أخلاق الفرسان، وفي مواقفه ثبات القيم. لم يتخل يوما عن واجب عربي أو إنساني، ولم يساوم على حق، ولم يخذل شقيقاً.
ومع ذلك، يُقابل أحياناً بالجحود، ويُواجه في بعض المحافل بتحكيم مجحف، أو قرارات مشوبة بأهواء، سواء كانت مقصودة، أو مدفوعة الثمن، أو حتى ناتجة عن ضعف المهنية. لكن الأردن، في سموه، يترفع عن المناكفات، ويمنح من يسيء إليه فرصة مراجعة الضمير، لأنه أكبر من أن يُستدرج إلى معارك صغيرة.
سيبقى الأردن، كما كان، وطناً مشرع الأبواب، دافئ العلاقات، ثابت الوفاء، نقي اليد والموقف. وسيبقى الصفح من شيمه، لا ضعفاً، بل قوة أخلاقية يعرفها الكبار.
ولا نقول اليوم إلا: نقطة… وبداية جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:18

مدرسة المستقبل في الأردن: رهان التحديث على الإنسان

23:05

بالوعي نواجه جنون العظمه

22:11

السيوف يكتب: فنزويلا تحت القصف الأخلاقي حين تضغط الديمقراطية الزناد ويكتب النفط البيان

22:08

يا جلالة الملك وضامن الدستور بعدهم بيخبصوا..!

22:04

الناقد والمنقود في العمل العام عالمياً

21:56

الأحزاب الصامته ،،،

21:52

يتم التعامل معه كإصابة عمل داء الفطريات مرض مهني في “الضمان”

21:49

21:40

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن بطولة الدرع ونوعية الملاعب التي تقام عليها وسلامة اللاعبين وتعويض الأندية المحترفة

21:25

القرعان يكتب: حسان يُشبهنا

21:18

البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محال بيع القهوة بالمغافلة( ما ظهر في فيديو جرى تداوله أول أمس في منطقة رأس العين)

21:11

الوحدة الوطنية والأمن المجتمعي قراءة في سورة قريش

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026