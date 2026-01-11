البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محال بيع القهوة بالمغافلة( ما ظهر في فيديو جرى تداوله أول أمس في منطقة رأس العين)

*** الشخص ذاته سبق وأن ارتكب أربع قضايا مشابهة قبل أشهر، وأُلقي القبض عليه في حينه وأُحيل للقضاء وجرى توقيفه عنها

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة باشروا أول أمس التحقيق بشكوى وردت من أحد محال بيع القهوة بعد قيام أحد الأشخاص وهو داخل مركبته بطلب مشتريات من المحل وبعد قيام العامل بإعطائه طلبه قام بالفرار من المكان، وقيامه بسحب العامل لمسافة مما أدّى إلى تعرّضه للسقوط وأُسعف للمستشفى وبحالة متوسّطة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق من البحث الجنائي تمكّن بعد جمع المعلومات ومن خلال الأسلوب الجرمي من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ارتكب أربع قضايا مشابهة منذ أشهر، ثلاثة منها على محال بيع القهوة والرابعة كانت داخل محطّة محروقات، حيث قام بتعبئة المحروقات والفرار دون دفع الثمن وأنه في حينه جرت متابعة القضايا والقبض عليه واعترف بارتكابها جميعاً وجرى إيداعه للقضاء وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل .

وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد مكان ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه مجدداً، وبوشرت التحقيقات معه لتوديعه للقضاء واتخاذ كافّة الإجراءات القانونية والإدارية بحقّه.